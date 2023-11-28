Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке этим утром

Этим утром на дорогах Московской области зафиксировано порядка 820 тысяч автомобилей. Загруженность оценивается в пять баллов.

Как сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения, основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Каширском, Можайском, Варшавском, Пятницком, Щелковском, Осташковском, Новорижском и Рублево-Успенском шоссе в сторону столицы. Также небольшие заторы есть на трассах «Крым», «Дон», «Урал», «Волга», «Беларусь», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали быть аккуратными за рулем, не совершать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что работы по очистке дорог от снега в Московской области не останавливаются ни на минуту.