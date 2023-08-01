Подмосковным бизнесменам предложили оценить уровень коррупции в регионе

Предпринимателей Подмосковья пригласили принять участие в исследовании «Оценка уровня коррупции в регионе». Опрос проводится по инициативе бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева.

Исследование анонимное и займет не более трех минут, сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье. Опрос доступен по ссылке.

Отмечается, что результаты прошлогоднего опроса показали рост доверия подмосковных бизнесменов к деятельности контрольно-надзорных органов и органам местного самоуправления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация поможет бороться с коррупцией.