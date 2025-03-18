Подмосковным педагогам предложили ознакомиться с онлайн-курсом на тему профилактики неонацизма

Педагоги Подмосковья могут ознакомиться с онлайн-курсом «Профилактика идеологии неонацизма в детской и молодежной среде». Его разработало Российское общество «Знание».

Программа нацелена на учителей, педагогов, преподавателей, сотрудников сферы молодежной политики и других участников педагогического и воспитательного процессов.

Курс доступен на платформе «Знание.Академия». Он состоит из 20 уроков, которые включают в себя видеолекции, конспекты и дополнительные материалы по теме урока. В нем рассматриваются следующие темы: «Сущность и виды неонацизма», «Русофобия как составная часть неонацистских угроз для России», «Угрозы украинского неонацизма для современной российской молодежи», «Деятельность неонацистских течений и организаций в сети Интернет: каналы пропаганды и механизмы вербовки», «Профилактика распространения идеологии неонацизма: виды, инструменты и форматы работы», «Профилактическая работа в сети Интернет», а также «Роль лидеров мнений в профилактике и просвещении».