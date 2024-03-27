Подмосковным пенсионерам упростили процесс оформления пенсии

Жители Подмосковья и Москвы, которые в этом году достигнут пенсионного возраста, могут оформить страховую пенсию по старости, подав заявление на автоматическое назначение на портале госуслуг. Об этом сообщили в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области.

С начала года в таком формате назначено уже свыше 4,7 тысячи пенсий. Это стало возможным благодаря информационной системе СФР, в которой учитываются ключевые сведения. Цифровые сервисы и инструменты позволяют существенно упростить процесс оформления пенсии.

«В этом году выйти на пенсию могут женщины, которым исполняется 58 лет, и мужчины, достигшие 63 лет. Для оформления пенсии им также понадобится не меньше 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. Указанные требования по стажу, коэффициентам и возрасту относятся только к страховой пенсии по старости и не затрагивают другие страховые пенсии или пенсионные выплаты», — уточнил управляющий ОСФР по Москве и Московской области Сергей Алещенко.

За месяц до достижения пенсионного возраста Социальный фонд проверяет соблюдение условий для назначения страховой пенсии в автоматическом режиме на основании сведений, которыми располагает. Если все в порядке, фонд уведомляет гражданина о возможности подать через портал госуслуг заявление о назначении страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.