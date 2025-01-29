Подмосковным подросткам рассказали, как защититься от интернет-вербовщиков

Подмосковным подросткам рассказали, как в интернете защитить себя от вербовщиков, манипуляторов и провокаторов, которые могут склонить к совершению серьезных преступлений.

Важно помнить, что большинство вербовщиков являются тонкими психологами, которые обучены техникам воздействия на людей. Их главная цель — завербовать подростка в противозаконные организации, и делают они это чаще всего в соцсетях и мессенджерах.

В числе основных признаков вербовщика — чрезмерная активность при общении и излишний интерес к личной жизни. Так, злоумышленник будет вести дружественную переписку, активно хвалить и делать комплименты, всячески показывать заботу и интерес к жизненным проблемам. Кроме того, манипулятор может пытаться внушить подростку мысль о том, что он «избранный» и ему необходимо вступить в «тайное сообщество».

Фото: [ freepik.com ]

При общении злоумышленник всячески будет добиваться доверия подростка и обсуждать наиболее актуальные для него темы, пытаясь заинтересовать ребенка.

Если подросток испытывает потребность в деньгах, вербовщик может предложить их, в том числе за совершение каких-либо действий: к примеру, за перевозку запрещенных веществ или акт вандализма.

В случае, если подросток отказывается совершить преступление, вербовщик может перейти к шантажу. Это могут быть угрозы слить личные фотографии или скриншоты переписки.

Фото: [ unsplash.com ]

Чтобы избежать внимания вербовщиков, подросткам рекомендовали не публиковать в интернете личную информацию, не отправлять никому фотографии документов и не записывать видеообращения, если поступают соответствующие просьбы.

Также следует ограничить доступ к фотографиям и записям, избегать переписок с незнакомыми людьми — в особенности с теми, кто проявляет излишнюю активность и интерес или предлагает быстрый и легкий заработок.

На предложения легкого заработка и быстрого решения проблем лучше ответить отказом и сразу завершить переписку. Следует добавить собеседника в «черный список» и рассказать о случившемся родителям.

Подробнее о способах защиты подростков в интернете — в Библиотеке практических знаний проекта «ЦИФРАтека.дети».