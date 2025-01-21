Подмосковным предприятиям предложили поучаствовать в конкурсе по разработке защиты от кибератак

Предприятия Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Регионы — устойчивое развитие» по направлению «Кибербезопасность и защита от кибератак». Прием заявок продлится до 30 апреля.

В 2024 году организационный комитет конкурса совместно с экспертным сообществом провел отбор проектов для компенсации до 20% затрат в виде грантов, связанных с закупкой отечественного программного обеспечения, способствующего улучшению кибербезопасности и повышению защиты от кибератак. Данная работа показала высокую необходимость поддержки предприятий в данном направлении, в связи с чем было принято решение о начале нового отбора предприятий для реализации проектов, связанных с кибербезопасностью, с целью компенсации до 20% затрат на приобретение отечественного ПО.

Финансирование по программе может быть направлено на приобретение отечественного ПО для защищенного обмена данными, ПО для серверной виртуализации, развертывания и модернизации центров мониторинга и реагирования на события информационной безопасности.

Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку и направить ее на электронную почту info@infra-konkurs.ru.