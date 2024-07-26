Подмосковным работодателям рассказали, как получить финансирование на охрану труда

Существенно снизить расходы на реализацию мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний есть у работодателей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в Отделении СФР по Москве и Московской области.

Как отметили в пресс-службе Социального фонда, сумма финансового обеспечения предупредительных мер составляет от 20% до 30% от страховых взносов, начисленных предприятиями за предшествующий год, за вычетом расходов, произведенных в предыдущем календарном году по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Максимальное финансирование предприятия могут получить в том случае, если они направляли дополнительный объем средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее, чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.

«Провести мероприятия за счет СФР может любой страхователь по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, который не имеет задолженности по уплате страховых взносов, а также непогашенных пеней и штрафов», — уточнил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, требуется подать заявление до 1 августа в клиентских службах Отделения СФР, по почте или на портале госуслуг. Отметим, что с начала года с такими заявлениями обратились уже 2,7 тысячи страхователей из столицы и Подмосковья.

Представитель СФР обратил внимание, что после реализации предупредительных мер необходимо до 15 декабря предоставить документы, подтверждающие произведенные расходы.

Кстати, ранее страхователь мог расходовать полученные средства на 16 мероприятий, среди которых – отдых в санаториях для работников вредных производств, приобретение СИЗ и другие направления. После расширения этого перечня, предприятие может направить средства на возмещение расходов на проведение оценки профессиональных рисков.

С начала года в Отделение СФР по Москве и Московской области с заявлениями обратились 2,7 тысячи страхователей.