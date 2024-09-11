Подмосковным водителям напомнили о недопустимости вождения в нетрезвом виде

Нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, напомнили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что спиртное замедляет реакцию и искажает восприятие на дороге, поэтому «нетрезвые аварии» имеют очень серьезные последствия.

Для профилактики таких нарушений сотрудники подмосковной Госавтоинспекции регулярно проводят рейды, а в выходные более чем в 400 местах отдыха жителей и гостей региона дежурят сотрудники муниципальных администраций и волонтеры.

Если вы заметили на дороге нетрезвого водителя, то незамедлительно сообщите об этом в полицию. Телефон доверия в Подмосковье — 8-495-692-70-66.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты «Мострансавто» вышли 350 новых автобусов.