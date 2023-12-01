Подмосковным водителям рассказали о дорожной обстановке утром в пятницу

Этим утром загруженность дорог в Московской области оценивается в пять баллов, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения.

Сейчас заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Пятницком, Щелковском, Каширском, Калужском, Варшавском, Осташковском, Новорижском и Носовихинском шоссе в сторону столицы. Также затруднения движения есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Урал», «Дон», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, не совершать резких маневров, а также соблюдать скорость и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что работы по очистке дорог Московской области от снега не останавливаются ни на минуту.