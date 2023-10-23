Подмосковным водителям рассказали о дорожной обстановке утром в понедельник

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано более 920 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в пять баллов, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения.

Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Можайском, Варшавском, Пятницком, Щелковском и Рублево-Успенском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Беларусь», «Дон», «Волга», «Балтия», «Крым», «Урал», «Холмогоры» и А-105, уточнили в ведомстве.

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными, особенно перед пешеходными переходами и на парковках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации концессионных проектов дорожного строительства в Московской области.