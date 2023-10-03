Подмосковным водителям раздали пять тысяч полезных автовизиток

В минувшие выходные в восьми городских округах Подмосковья прошли профилактические дежурства по предотвращению ДТП, в ходе которых водителям раздали специальные автовизитки, сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Волонтеры и операторы областной системы контроля безопасности дорожного движения дежурили на парковках возле крупных торговых центров и парков в Балашихе, Подольске, Красногорске, Котельниках, Дзержинском, Реутове, Мытищах и в Ленинском округе.

На автовизитках, которые раздали водителям, есть памятка с основными правилами дорожного движения. Также ее удобно использовать для оперативной связи с владельцем машины, если транспортное средство мешает парковке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам городских округов внимательно следить за ямочным ремонтом.