Подольчане отпразднуют золотой юбилей Дворца культуры «Октябрь»

В этот день зрителей ждет грандиозный праздничный концерт, на котором выступят лучшие творческие коллективы Дворца. Об этом рассказали в администрации городского округа. Также на мероприятии можно будет увидеть фотовыставку, посвященную истории этого замечательного учреждения культуры.

Среди особых гостей вечера будут трехкратная обладательница премии «Шансон года» Тамара Кутидзе, а также артистка театра «Кремлевский балет» Ксения Хабинец. Не обойдется и без музыкального выступления оркестра Подольской филармонии, который добавит особую атмосферу праздника.

Начало мероприятия в 18:00 по адресу: улица Свердлова, 38. Вход на юбилей будет только по пригласительным билетам. Этот вечер обещает быть насыщенным теплыми воспоминаниями и приятными встречами с друзьями и единомышленниками.

