Подоляк назвал папу Франциска «инструментом российской пропаганды»

25 августа папа римский провел телемост с молодыми католиками России, во время которого заявил, что они являются «наследниками великой России, страны большой культуры и большой человечности».

Подоляк назвал речь главы Святого престола «разрушительной для современного гуманизма». Он заявил, что папа встал на сторону «русского мира».

Слова Франциска вызвали возмущение в Киеве, в них увидели поддержку «российского империализма». Глава службы печати Ватикана Маттео Бруни вынужден был разъяснять, что папа выступал за поддержку всего позитивного в богатом наследии России, а вовсе не поддерживал «логику империализма».