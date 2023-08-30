Подоляк назвал папу Франциска «инструментом российской пропаганды»
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Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera назвал понтифика Франциска «инструментом российской пропаганды».
25 августа папа римский провел телемост с молодыми католиками России, во время которого заявил, что они являются «наследниками великой России, страны большой культуры и большой человечности».
Подоляк назвал речь главы Святого престола «разрушительной для современного гуманизма». Он заявил, что папа встал на сторону «русского мира».
Слова Франциска вызвали возмущение в Киеве, в них увидели поддержку «российского империализма». Глава службы печати Ватикана Маттео Бруни вынужден был разъяснять, что папа выступал за поддержку всего позитивного в богатом наследии России, а вовсе не поддерживал «логику империализма».