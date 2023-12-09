Подоляк пригрозил Украине скорой тяжелой мобилизацией

Киевский режим намерен продолжить призывать в ВСУ мирных жителей страны, несмотря на неудачи украинской армии в зоне проводимой Россией спецоперации.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, страны ожидает очередная волна мобилизации, которая обещает быть наиболее массовой и тяжелой, чем все предыдущие призывы в армию.

«Мобилизация будет сложной», — заявил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона.

Представитель киевского режима добавил, что «пропагандистская составляющая» новой волны мобилизации будет существенно скорректирована, ввиду недавнего неудачного контрнаступления ВСУ.