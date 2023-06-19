Подоляк заявил, что конфликт завершится, если Россия вернет территории, а ВСУ усилит свой потенциал

В своих социальных сетях советник главы офиса Зеленского написал, что мир не принесет ожидаемого перемирия. Об этом сообщает KP.RU

Как сказал Михаил Подоляк, есть только один путь, который ведет к прекращению конфликта. И первое, что нужно для этого – «возвращение территорий» Российской Федерацией. Также Вооруженные силы Украины, по его словам, должны максимально усилить военный потенциал. Еще, что предусматривает этот один «верный» путь, так это политически-экономическую изоляцию Российской Федерации.

Ранее Сергей Нарышкин, будучи главой Службы внешней разведки, сообщил, что украинская государственность может сама оказаться под угрозой из-за наступления украинских войск. К тому же, даже аналитики с Запада начали выражать свое сомнение в том, насколько успешны попытки наступления ВСУ.