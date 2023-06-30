Подоляк заявил, что Украина уже стала членом НАТО

Представитель Киева Михаил Подоляк в интервью европейскому СМИ заявил, что Украина по сути уже стала членом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости .

Политик призвал общество принять, что фактически Украина уже вошла в состав НАТО, так как имеет поставленное Западом оружие, соответствует западным стандартам, а сейчас и вовсе напрямую защищает интересы Запада. Также Подоляк уверен, что на саммите в Вильнюсе, который пройдет в середине июля, речь пойдет о дальнейшем внедрении Украины в альянс, при этом политик признал, что официального членства пока не будет. Планируется обсудить, какие шаги должен предпринять Киев для вступления в НАТО в перспективе.

Ранее Зеленский выразил надежду на получение приглашения в НАТО во время саммита, иначе, по его словам, военнослужащие Украины будут демотивированы.