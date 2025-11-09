Подольск готовится к Новому году: 33 новогодние елки порадуют жителей

Подольск активно готовится к встрече новогодних праздников. В этом сезоне Подольск украсят 33 елками: 30 из них искусственные и 3 живые, которые будут празднично декорированы. Об этом сообщила в своем телеграм-канале администрация городского округа.

На улице Орджоникидзе завершается установка первой елки на въездном разворотном круге. Эта двенадцатиметровая красавица, ширина которой в основании составляет 5 метров. Она уже украшена гирляндами: на ней можно увидеть 11 нитей: 7 синих мерцающих и 4 белых длиной по 20 метров. В итоге, общая длина гирлянд доходит до 220 метров, не считая дополнительных 80 метров. В завершение, на самой вершине елки разместили звезду размером 80 на 80 сантиметров, которая также будет ярко подсвечиваться.

Весь город в недалеком будущем наполнится новогодней атмосферой благодаря разнообразным украшениям и елкам, которые станут сверкать на улицах, в парках и скверах, создавая волшебный настрой для всех жителей.

Ранее сообщалось, что представители Подольска одержали победу в конкурсе коллективов Подмосковья. Вокальный ансамбль «Славяночка» из Дома культуры «Быково» стал обладателем Гран-при на областном конкурсе современного творчества «Радуга талантов». Также он выступил на гала-концерте в День народного единства.