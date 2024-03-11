Подольск примет масштабный форум-концерт «Единство народа»

В эту среду в Подольске пройдет масштабное мероприятие под девизом «За Россию! За Президента!», организованное при поддержке партии «Единая Россия». 13 марта в Ледовом дворце «Витязь» состоится масштабный форум-концерт, который соберет людей с активной жизненной позицией со всего Подмосковья.

В форуме примут участие представители самых разных специальностей и интересов, добившиеся выдающихся результатов в своем деле. Среди них – спортсмены, медики, педагоги, участники СВО, общественные деятели. Все граждане вносят свой вклад в курс государства по защите и сохранению национальных, семейных и культурных ценностей.

Перед аудиторией форума выступят губернатор Московской области Андрей Воробьев, Герой России, полковник Росгвардии Александр Белоглазов, военный корреспондент, руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО Ирина Куксенкова, актер и режиссер Иван Охлобыстин, олимпийский чемпион Александр Легков и другие спикеры.

Также гостями форума-концерта станут известные артисты Григорий Лепс, Денис Майданов и ST, которые подарят свои хиты.