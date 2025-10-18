Подольск признан лучшим муниципалитетом на областном форуме Общественных палат

На III Областном форуме муниципальных Общественных палат «Совместный вектор развития», который прошел в Подмосковье, делегация Общественной палаты округа представила Подольск и удостоилась звания лучшего муниципалитета. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Форум стал площадкой для подведения итогов выполненной работы и планирования дальнейших шагов в развитии городов региона. Участники отметили важные достижения Общественных палат различных муниципалитетов, а Подольск выделился среди них. Председатель Общественной палаты городского округа Подольск Лариса Бурмистрова выразила признательность за высокую оценку работы, подчеркнув, что главная цель их деятельности — служение интересам жителей округа. Она добавила, что усиление взаимодействия между Общественной палатой и Советом депутатов является ключевым для эффективного решения местных проблем.

На форуме также обсуждались актуальные вопросы, такие как оказание медицинской помощи на местах и меры по поддержке рождаемости. Участники обменивались опытом, искали совместные решения, что подчеркивает важность подобных мероприятий для дальнейшего развития Подмосковья и повышения уровня жизни населения.

