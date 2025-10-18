Подольск признан лучшим муниципалитетом на областном форуме Общественных палат
Подольск награжден за достижения на III Областном форуме Общественных палат
На III Областном форуме муниципальных Общественных палат «Совместный вектор развития», который прошел в Подмосковье, делегация Общественной палаты округа представила Подольск и удостоилась звания лучшего муниципалитета. Об этом рассказали в администрации городского округа.
Форум стал площадкой для подведения итогов выполненной работы и планирования дальнейших шагов в развитии городов региона. Участники отметили важные достижения Общественных палат различных муниципалитетов, а Подольск выделился среди них. Председатель Общественной палаты городского округа Подольск Лариса Бурмистрова выразила признательность за высокую оценку работы, подчеркнув, что главная цель их деятельности — служение интересам жителей округа. Она добавила, что усиление взаимодействия между Общественной палатой и Советом депутатов является ключевым для эффективного решения местных проблем.
На форуме также обсуждались актуальные вопросы, такие как оказание медицинской помощи на местах и меры по поддержке рождаемости. Участники обменивались опытом, искали совместные решения, что подчеркивает важность подобных мероприятий для дальнейшего развития Подмосковья и повышения уровня жизни населения.
Ранее сообщалось, что в Подольске прошла церемония вручения муниципальных наград врачам, которые недавно отметили юбилей, а также медикам, имеющим большой трудовой опыт. В рамках мероприятия рамках благодарности главы города за самоотверженный труд и верность профессии получили 14 специалистов.