В Подольске вручили награды врачам, отметившим юбилей

В Подольске прошла церемония вручения муниципальных наград врачам, которые недавно отметили юбилей, а также медикам, имеющим большой трудовой опыт.

В Подмосковье до этого стартовало голосование за «Народного доктора», сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Мероприятие в Подольске прошло впервые по инициативе главы округа Григория Артамонова. В его рамках благодарности главы за самоотверженный труд и верность профессии получили 14 специалистов.

В числе получивших награду — заведующая педиатрическим отделением № 1 поликлиники № 4 Людмила Скачко. Ее стаж превышает 30 лет.

Ранее сообщалось, что в рамках областного съезда педиатров губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды отличившимся врачам.