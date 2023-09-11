Подмосковный Подольск стал городом трудовой доблести. Указ о присвоении населенному пункту почетного звания подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили в Мособлдуме.

Просьба присвоить городу почетное звание поступила от местных ветеранов. В региональном парламенте поддержали предложение и направили его главе государства. Инициативу также поддержал первый зампред Совфеда Андрей Турчак.

«Поздравляю жителей Подольска! Вклад предков в общую Великую Победу останется в веках», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также выразил уверенность в том, что решение президента придаст импульс к дальнейшему развитию патриотического движения в населенном пункте.