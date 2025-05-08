Подольская администрация провела проверку содержания территорий поселка Стрелковской фабрики

Администрация городского округа Подольск провела обход территории поселка Стрелковской фабрики. На месте были даны поручения коммунальным службам устранить выявленные недостатки. Рассказ об этом был приведен в телеграм-канале Подольской городской администрации.

Инспекционный осмотр проводил Михаил Саруханов, заместитель главы администрации Подольска. Он проверил, насколько тщательно коммунальные службы поддерживают порядок на территории поселка Стрелковской фабрики. Были проверены как общественные пространства, так и дворовые территории. На одной из детских площадок были обнаружены граффити, и Саруханов немедленно отреагировал на это.

«Замглавы дал поручение: в ближайшее время очистить малые архитектурные формы от надписей», — указал микроблог.

Проверке подверглась также контейнерная площадка, на ней выявили небольшие нарушения. Коммунальщики взяли обязательство устранить недочеты.

Ранее сообщалось, что в Подольске приводят в порядок дороги. В частности, были начаты работы на улице Чехова. А всего за сезон в Подольске обновят покрытие на 97 тыс. кв. м.