Подольская: максимальный больничный в 2026 году достиг 6,8 тыс. рублей в день

Увольнение — не повод отказываться от социальных гарантий. Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская разъяснила правила получения пособия по нетрудоспособности для тех, кто заболел сразу после смены места работы, и назвала рекордные суммы выплат в текущем году, пишет ТАСС .

Правило 30 дней: сколько заплатят бывшему сотруднику

Если вы официально расторгли трудовой договор, но в течение 30 календарных дней после этого заболели или получили травму, вы все равно имеете право на оплату больничного листа.

Согласно законодательству, в этом случае размер пособия фиксирован:

60% от среднего заработка (при этом страховой стаж значения не имеет).

Важное условие: выплата полагается только в случае болезни самого работника. Больничные по уходу за ребенком или другими членами семьи после увольнения не оплачиваются.

Болезнь в процессе увольнения: стаж играет роль

Ситуация меняется, если недомогание наступило еще до официальной даты увольнения (например, во время двухнедельной отработки). В этом случае размер выплаты напрямую зависит от вашего накопленного страхового стажа:

100% среднего заработка — при стаже 8 и более лет;

80% среднего заработка — при стаже от 5 до 8 лет;

60% среднего заработка — при стаже менее 5 лет.

Максимальные выплаты в 2026 году

В связи с индексациями и ростом предельной базы для страховых взносов, лимиты по больничным листам в 2026 году существенно выросли. Татьяна Подольская уточнила актуальные цифры: максимальный размер дневного пособия в 2026 году составляет 6 827,46 рубля.

Таким образом, даже при расчете исходя из 60% от заработка, высококвалифицированные специалисты могут рассчитывать на весомую поддержку в период поиска новой работы.

Куда обращаться за деньгами?

Несмотря на то что вы больше не числитесь в штате, оплату за первые три дня болезни производит последний работодатель, а за остальные дни — Социальный фонд России (СФР). Больничный лист оформляется в электронном виде, и система автоматически направляет уведомление бывшему работодателю.