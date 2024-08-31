Подольские депутаты вместе с жителями передали маскировочные сети и помощь для бойцов СВО

Депутаты Сергей Кулев и Алексей Стулов вместе с жителями и администрацией Подольска собрали и передали маскировочные сети для 15 танкового полка 69-й мотострелковой дивизии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Подольск.

Боец СВО Андрей возит гуманитарную помощь уже третий год. Он и поможет доставить груз бойцам, которые сейчас находятся на Курском направлении. Ранее 38 маскировочных сетей, 54 нашлемника, средства личной гигиены доставили срочникам из Подольска и их сослуживицам на Брянском направлении. Гуманитарную помощь передали жене мобилизованного, который находится в зоне СВО 2 года.

Напоминаем, что в Волонтерском центре микрорайона Красная горка активисты продолжают плести маскировочные сети для защитников. Стать волонтером и присоединиться к сбору гуманитарной помощи, формированию грузов, а также оказать посильную помощь в плетении маскировочных сетей можно в пунктах помощи участникам СВО в разных микрорайонах округа

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сразу шесть городов Подмосковья победили на Всероссийском конкурсе благоустройства.