Подольские кадеты посетили праздничный концерт в преддверии Дня войск Нацгвардии

Кадеты из школы № 18 им. Подольских курсантов приняли участие в праздничном концерте, посвященном Дню войск Национальной гвардии России, который отмечается 27 марта, сообщила администрация городского округа.

На сцене выступил ансамбль песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, который представил зрителям яркую программу, отражающую дух и традиции службы.

Как отметил начальник Подольского отдела Вневедомственной охраны (ОВО) подполковник Алексей Васильев, важная часть мероприятия включала возможность для молодых кадетов познакомиться с повседневной жизнью бойцов Росгвардии.

«Ребятам интересна повседневная жизнь росгвардейцев, а теперь у нас есть и общие праздники», — сказал он.

После концерта состоялся осмотр техники и вооружения, используемого спецподразделениями для выполнения задач, в том числе в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Кадеты проявили большой интерес к представленным образцам, задавая вопросы о их функционале и служебных задачах.

Ранее сообщалось, что в Химках почтили память бойцов Национальной гвардии России.