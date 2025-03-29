В Химках почтили память бойцов Национальной гвардии

В Химках в спортивной школе «Виктория» прошел открытый урок и торжественный митинг, посвященные Дню войск Национальной гвардии РФ. Об этом сообщила администрация городского округа.

Отмечается, что мероприятие собрало активных жителей Химок, воспитанников спортшколы, их родителей и тренеров-преподавателей, который почтили память бойцов, защищающих родную страну.

Участники мероприятия послушали лекцию о роли Национальной гвардии в обеспечении безопасности государства и граждан. После этого они возложили цветы к памятнику «Защитникам Отечества».

Муниципальный депутат Николай Томашов рассказал, что помнить о Национальной гвардии нужно всегда, так как она выполняет важные функции по защите интересов страны.

«Ее бойцы охраняют важные объекты, борются с терроризмом, противостоят экстремизму и участвуют в защите страны в сложные времена», — отметил Томашов.

На торжественном митинге присутствовали ветераны военной службы, которые поделились своим опытом и отметили, что современные военнослужащие Росгвардии продолжают исполнять свои обязанности в зоне специальной военной операции (СВО).

Открытый урок и торжественный митинг стали частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», реализуемой в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская акцентировала внимание на цели программы, отметив, что подобные мероприятия объединяют разные поколения вокруг любви к Родине, уважения к истории и ее культуре.

Ранее сообщалось, что в Химках на территории парка им. Льва Толстого стартовали работы по обновлению пляжей.