Подольские коллективы выступили на всероссийском форуме в народных костюмах
Коллективы из Подольска выступили на всероссийском форуме в народных костюмах
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Подольские творческие коллективы представили Московскую область на масштабном всероссийском форуме, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Фолк-группа «Канарейка» и ансамбль «Истоки» из Подольска выступили на марафоне «Россия — семья семей», который прошел в Национальном центре «Россия» и объединил делегации со всей страны.
Особое внимание зрителей и участников форума привлекли сценические костюмы артистов. Они были не просто стилизованными нарядами, а аутентичными народными костюмами, сшитыми по этнографическим образцам, которые были обнаружены и изучены в ходе специальных экспедиций по различным районам Подмосковья.
Всероссийский марафон стал крупной площадкой для презентации культурного разнообразия регионов. Делегация Подмосковья, в которую вошли школьники, студенты, волонтеры и активисты молодежных организаций, продемонстрировала единство и преемственность традиций.
Ранее жителей и гостей Московской области пригласили на мероприятие «Спорт для всех» в парках.