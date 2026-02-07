Подольские коллективы выступили на всероссийском форуме в народных костюмах

Фолк-группа «Канарейка» и ансамбль «Истоки» из Подольска выступили на марафоне «Россия — семья семей», который прошел в Национальном центре «Россия» и объединил делегации со всей страны.

Особое внимание зрителей и участников форума привлекли сценические костюмы артистов. Они были не просто стилизованными нарядами, а аутентичными народными костюмами, сшитыми по этнографическим образцам, которые были обнаружены и изучены в ходе специальных экспедиций по различным районам Подмосковья.

Всероссийский марафон стал крупной площадкой для презентации культурного разнообразия регионов. Делегация Подмосковья, в которую вошли школьники, студенты, волонтеры и активисты молодежных организаций, продемонстрировала единство и преемственность традиций.

Ранее жителей и гостей Московской области пригласили на мероприятие «Спорт для всех» в парках.