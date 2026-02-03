Жители и гости Подмосковья смогут посетить мероприятие «Спорт для всех» в парках

В субботу, 7 февраля, более чем в 55 парках Подмосковья пройдет общеобластное спортивное мероприятие «Спорт для всех», приуроченное ко Всемирному дню зимних видов спорта. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут лыжные эстафеты, встречи с известными спортсменами, показательные выступления по зимним видам спорта и многое другое. Так, например, в парке Мира Мытищ проведут мастер-класс по фигурному катанию, игру-эстафету «Гонка героев», турнир по керлингу и комический волейбол, в парке им. В. Талалихина в Подольске — массовую зарядку, спортивные эстафеты и забег и так далее.

Мероприятие организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+