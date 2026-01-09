Подольские танцоры взяли гран-при на международном рождественском фестивале

Под руководством хореографов Дениса и Ирины Прохоровых и балетмейстера Анастасии Борисовец подольские артисты представили разнообразную программу, которая принесла коллективу целый ряд наград. Лауреатами первой степени стали старшие составы с номерами «Маскарад», «Ход королевы», «Буря» и «Малагенья», а также дуэт Алексея Чалова и Олеси Селиверстовой.

Вторую степень завоевали средние группы с постановками «Села кошка на диету» и «Пилоты», а также пара Романа Поляруша и Виктории Краснолобовой. Лауреатами третьей степени были признаны Семен Черняков и Милана Бочарова. Однако главным достижением стало присуждение всему коллективу гран-при фестиваля, что свидетельствует о высочайшем общем уровне подготовки и исполнительского мастерства.

С практической точки зрения, такой успех на международном уровне является не только творческим триумфом, но и важным социальным лифтом для участников коллектива. Победы на престижных конкурсах повышают шансы юных танцоров на получение грантов, приглашений в профессиональные учебные заведения и участие в других крупных проектах.

