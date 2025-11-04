Подольские танцоры завоевали награды на Международном фестивале

На IV Международном фестивале-конкурсе народного танца «Танец. Культура. Традиция», прошедшем в Туле, подольские хореографические коллективы «Радужный» и «Радужные ребята» продемонстрировали свое мастерство. Об этом рассказала администрация городского округа.

В этом событии приняло участие более 800 исполнителей из 45 коллективов из 13 регионов России и Республики Беларусь. Подольск представили народный коллектив «Хореографический ансамбль «Радужный» и образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «Радужные ребята», руководимые Светланой Герасимовой и хореографами Юлией Пахомовой и Анастасией Григоренко. Их выступления были высоко оценены, что подтверждается получением множества наград.

Ансамбль «Радужный» завоевал звание лауреата I степени и специальный приз жюри за наиболее эмоциональное выступление с номером «Канарейка». Образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «Радужные ребята» также стал лауреатом I степени за номер «Русский танец «Троички». Кроме того, «Радужный» и «Радужные ребята» завоевали лауреатство II степени за свои номера «Девушки у реки» и «Белгородская потеха» соответственно. Лауреатом II степени также стала и хореограф Анастасия Сербул за номер «Тарантасик».

Таким образом, подольские танцоры блестяще выступили на международной арене, подтвердив высокий уровень маcтерства своих программ.

