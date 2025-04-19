Саратовский школьник отправил бойцам СВО 2000 сувенирных ложек

Ученик одной из школ населенного пункта Балашов Сергей Удальцов и его семья помогают российским бойцам, которые находятся в зоне СВО.

Дядя Сергея тоже находится на фронте.

Для и еще почти двух тысяч других военнослужащих семья подготовила оригинальные подарки – ложки с вырезанными на них позывными бойцов, передает телеграм-канал SHOT.

Военнослужащие, для которых предназначены сувениры, всегда пишут Сергею теплыми письмами со словами благодарности.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащие, заключившие контракт от Московской области, могут получить различные меры соцподдержки.