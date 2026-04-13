Подольские врачи удалили у девушки опухоль весом с четырехлитровую бутылку

В Подольском родильном доме успешно прооперировали 17-летнюю девушку с огромной опухолью в яичнике, сообщает REGIONS . Выпускница готовилась к поступлению в университет и для получения справки записалась к детскому гинекологу. Однако после стандартного осмотра ее не отпустили домой, а экстренно доставили в роддом.

Во время приема врач обратил внимание на увеличенный живот пациентки. По объему он соответствовал 30-й неделе беременности. Сама девушка лишь развела руками: в последнее время она действительно немного поправилась, но никаких других настораживающих симптомов не наблюдалось.

Причиной круглившегося животика оказалось не лишний вес, а новообразование. После тщательного обследования во втором гинекологическом отделении у пациентки нашли огромную опухоль в левом яичнике. Как сообщается в телеграм-канале Подольского роддома, образование достигало мечевидного отростка грудины и подреберий. Его диаметр составлял до 30 сантиметров, объем — до четырех литров.

Несмотря на серьезные размеры опухоли, врачи провели школьнице лапароскопическую операцию. Репродуктивные органы удалось сохранить, а значит, в будущем девушка сможет стать мамой. Вмешательство прошло успешно. Сейчас пациентка восстанавливается дома и идет на поправку, в дальнейшем она сможет спокойно закончить процесс поступления в вуз.

В Подольском роддоме напоминают: регулярные профилактические осмотры у гинеколога помогают выявлять проблемы на ранней стадии, когда они хорошо поддаются лечению.

Ранее сообщалось, что хирурги в Реутове ювелирно удалили гигантскую опухоль у пациентки, не оставив рубцов.