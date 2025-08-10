Подольских пенсионеров пригласили на беспроигрышную лотерею в парк им. Талалихина

Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске станет местом настоящего праздника для пенсионеров, так как в воскресенье, 10 августа, здесь пройдет масштабный розыгрыш призов. О предстоящем мероприятии сообщила пресс-служба городского округа. Участие в нем смогут принять все обладатели социальной карты пенсионера Московской области.

Мероприятие, организованное в рамках программы «Активное долголетие», начнется в 15:00 мск и продлится до 18:00 мск. Для участия в нем достаточно подойти к специальной площадке около входа в парк и предъявить свою социальную карту.

Эта акция — часть большой работы по поддержке и активизации жизни старшего поколения в Подмосковье. Программа «Активное долголетие» уже не первый год помогает пенсионерам оставаться в тонусе, находить новые увлечения получать приятные бонусы в виде подобных мероприятий и подарок.

