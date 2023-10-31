«Подольский краеведческий музей» приглашает гостей на «Ночь искусств»

Сотрудники «Подольского краеведческого музея готовятся к ежегодному и уже традиционному событию для всех, кто имеет отношение к культуре по всей стране — „Ночи искусств“.

Здесь для местных жителей и гостей городского округа устроят выставку и сразу два спектакля. Программа стартует уже в эту субботу, 4 ноября и продлится два дня.

4 числа с полудня до 15:00 пройдет открытие выставки «Моя малая Родина». Это экспозиция работ молодых художников Университета искусства коллектива «Наша мастерская».

В тот же день в 16:00 гостей приглашают на спектакль по мотивам повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон». В постановке заняты актеры театрального коллектива «Своя радуга».

В Воскресенье, 5 ноября сотрудники музея приглашают жителей на спектакль «Нерешительный или 7 пятниц на неделе» в исполнении Клуба любителей театра мкр Климовск. Он начнется в четыре часа пополудни.

«Подольский краеведческий музей» находится по адресу: ул. Советская, д. 7.