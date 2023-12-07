Подольский муниципальный архив организовал новую выставку

Подольский муниципальных архив организовал новую выставку под названием «Не падала ни перед кем Москва!». Экспозиция посвящена 82-летию битве под Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Как отметили руководители подольской организации, выставку создали с целью рассказать о подвигах героях среди гражданского населения Советского Союза в период Великой Отечественной войны. О том, как самоотверженны были простые люди, защищая страну и малую Родину.

Жители и гости подмосковного Подольска могут посетить выставку в онлайн-формате. Так можно изучить архивы, в которых изложены подвиги россиян в период войны 1941–1945 годов. На информационном портале администрации муниципалитета размещена цифровая версия экспозиции, которую может посмотреть любой желающий.