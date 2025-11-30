Подольский роддом поздравил молодых мам с праздником

В Подольском родильном доме создали особую праздничную атмосферу для женщин, ставших мамами в преддверии всероссийского праздника.

29 ноября, накануне Дня матери, сотрудники отдела охраны здоровья граждан администрации округа вместе с заместителем главного врача по медицинской части и заведующей отделением лично поздравили рожениц и вручили им специальные наборы для ухода за новорожденными. Церемония прошла в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей, где поддержка и внимание особенно важны.

Одна из пациенток, Татьяна Матюхина, поделилась впечатлениями. Молодая мама призналась, что для нее была важна эта поддержка, особенно перед выпиской после долгого пребывания в отделении. Она отметила, что тронута вниманием и практичным подарком в преддверии праздника.

Ежегодное празднование Дня матери в последнее воскресенье ноября стало в Подольске не просто формальной датой, а поводом для реальной поддержки молодых семей. Вручение практичных подарков в стенах роддома — это важный жест, который помогает создать позитивный настрой у женщин в самый волнительный период их жизни.

Подобные акции демонстрируют, как медицинские учреждения могут выходить за рамки стандартного обслуживания, создавая комфортную и душевную атмосферу для пациенток.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье наградили матерей-героинь и поздравили в Днем матери. Награды вручил губернатор Андрей Воробьев.