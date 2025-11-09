Подольский роддом провел день открытых дверей для акушеров-гинекологов

8 ноября в Подольском роддоме прошел первый день открытых дверей, на который пригласили 13 акушеров-гинекологов из семи женских консультаций округа. Об этом рассказала пресс-служба администрации городского округа.

В ходе мероприятия врачам представили различные отделения роддома и рассказали о процессах, связанных с лечением, для обмена опытом. В частности, во 2-м гинекологическом отделении подробно раскрыли особенности работы врачей, специализирующихся на детской гинекологии. Главный врач роддома Александр Скобенников отметил важность проведения такого события для специалистов, чтобы они знали о возможностях учреждения и условиях, в которых находятся их пациентки.

«Мы стремимся показать, как развивается наш роддом, и наш подход к индивидуальному ведению рожениц в отдельных залах», — указал он.

Также были представлены отделения для новорожденных с реанимацией и палатами для деток с патологиями. Это первая встреча подобного формата, направленная на повышение качества медпомощи и информирование врачей о возможностях лечения. Следующий день открытых дверей запланирован на декабрь.

Ранее сообщалось, что представители Подольска одержали победу в конкурсе коллективов Подмосковья. Вокальный ансамбль «Славяночка» из Дома культуры «Быково» стал обладателем Гран-при на областном конкурсе современного творчества «Радуга талантов». Также он выступил на гала-концерте в День народного единства.