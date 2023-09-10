Подольский зоозащитник Айрапетян принял участие в выборах в Подмосковье

Подольский зоозащитник Игорь Айрапетян принял участие в выборах губернатора Московской области. На процедуру он пришел с собакой Мисс Джинкинс, сообщает администрация городского округа Подольск.

В сообщении уточнили, что питомца зоозащитник подобрал более 15 лет назад на трассе.

«Голосование — это важнейший процесс. И в нем необходимо участвовать. Если ничего не делать, ничего не изменится. Начинай менять сам что-то, и тогда все вокруг тебя изменится к лучшему. На себе я проверил это. Пришел исполнить свой гражданский долг вместе с любимой собакой, которая помогла мне сделать правильный выбор. Очень надеюсь, что мои просьбы будут услышаны будущим главой региона», — сказал Айрапетян после голосования.

Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.