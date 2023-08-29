Подольской организации «Российский союз молодежи» исполнилось 20 лет

Двадцатилетие отпраздновала организация «Российский союз молодежи» подмосковного городского округа Подольск. Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

Активисты отпраздновали юбилей фестивалем живого общения в Парке культуры и отдыха имени В.Талалихина. Помимо представителей организации его посетило еще около тысячи гостей со всего муниципалитета.

Сейчас молодежная организация реализует ряд проектов, в том числе и творческую мастерскую «ArtLab» и образовательный проект «Точка развития». Помимо этого, каждый год проводится социально-педагогическая акция в пришкольных летних лагерях «Вожатые – детям», в течение года реализуется дискуссионный киноклуб «Яв_кино».

Как отметила член совета «Российского союза молодежи» Лидия Шобухова, организация помогает с выбором профессии, развиваться и найти единомышленников.