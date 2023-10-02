Подольскую областную клиническую больницу откроют в этом году после ремонта

Капитальный ремонт и полнейшее обновление переживает Подольская областная клиническая больница. Ее планируют открыть в этом году. Об этом на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору доложила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

«Это единственный ожоговый центр. Трехлетний объект. Пребывал в ужасном состоянии. Но теперь соответствует всем стандартам», — отметила Стригункова.

Во время ремонта здесь обновили систему электро- и водоснабжения, водоотведения, а также систему отопления и вентиляции, оборудовали систему пожарной сигнализации. Планируется, что после обновления здание 1964 года постройки на улице Батырева сможет принимать пациентов уже в ноябре этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.