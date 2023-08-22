«Подорожание до 10%»: России предреки высокие цены на алкоголь

На фоне слухов о грядущем подорожании хлеба пресс-служба Минсельхоза заявила, что его цена останется прежней, сообщает РИА Новости.

Однако увеличение стоимости зерна, санкции и другие проблемы указывают на еще один вероятный исход. Может подорожать алкоголь, тоже производимый из злаковых, считает Анастасия Бастрыкина, глава коммуникационного агентства PGR Agency.

«Рост цен на алкогольную продукцию неизбежен, но конкретный масштаб подорожания будет зависеть от множества рыночных факторов, которые все вместе влияют на стоимость. И повышение стоимости сырья, в частности пшеницы, — это только один из факторов, формирующих итоговую цену для потребителей», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам Бастрыкиной, в случае роста себестоимости алкогольной продукции потребительские цены увеличатся пропорционально. Искусственное занижение стоимости маловероятно, нехватки опасаться тоже не стоит, отметила эксперт.

«Дефицит алкогольной продукции вряд ли возможен, так как поступает много импортного алкоголя, да и в России его производят в достаточном объеме, независимо от цен на зерно. В случае с импортным алкоголем будет прямая связь с курсом рубля. И по этой причине подорожание может доходить и до 10%», — уверена специалист.

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