Подорвавшиеся на мине под Белгородом мирные жители получили тяжелые травмы

Информацию о людях, которые нарвались на мину в Краснояружском районе, обнародовал Минздрав региона.

В Белгородской области при взрыве автомобиля пострадали три человека. По предварительным данным, они наехали на мину. Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и серьезно травмирован. Остальным повезло больше, но и их состояние пока средней тяжести, пишет ТАСС.

«У мужчины очень тяжелое состояние — травматическая ампутация конечности. Он находится в областной больнице, в операционной», — заявили в ведомстве.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Двое отделались ушибами и сотрясением мозга.

Напомним, 13 декабря стало известно о взрыве машины с мирными жителями в районе хутора Высокого Краснояружского района. Эту информацию подтверждал глава региона Вячеслав Гладков.