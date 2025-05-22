Билан оценил участие SHAMAN в российском аналоге «Евровидения»

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) отправится на конкурс «Интервидение», и это решение уже поддержал Дима Билан, который побеждал на «Евровидении». Об этом пишет NEWS.ru.

Билан, присутствовавший на церемонии премии RU.TV, в разговоре с журналистами признался, что не следил за последним «Евровидением» в Швейцарии. Он высоко оценил выбор SHAMAN в качестве участника нового конкурса «Интервидение» — аналога зарубежного вокального соревнования.

«Хорошо оцениваю. Отношусь тоже с уважением, мы с ним знакомы. Человек цельный, талантливый и пробивной, все в его руках», — отметил певец.

Сам SHAMAN в эфире Первого канала рассказал, что готовится к «Интервидению» в плотном графике: летний тур, написание новых песен и репетиции оставят мало времени на отдых.

Пока SHAMAN сосредоточен на подготовке, Билан не исключил, что в будущем тоже может рассмотреть предложение об участии в «Интервидении». Напомним, что он был единственным отечественным певцом, победившем на «Евровидении».

Ранее сообщалось, что SHAMAN прокомментировал свое будущее выступление на «Интервидении».