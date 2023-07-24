Подозреваемая в осквернении волгоградского монумента «Родина-мать» извинилась

Россиянка, которая подозревалась в осквернении статуи «Родина-мать зовет!» в Волгограде, принесла свои извинения. Извинилась она за свое видео в соцсетях, на которой она делала вид, что трогает грудь монумента. Об этом сообщает «Газета.Ru» .

Виновная сказала, что не хотела надругаться над культурным достоянием и россиянами, воевавшими в Великой Отечественной Войне. Она сообщила, что ее бабушки и дедушки тоже воевали за родину в ходе Второй мировой.

«Правда сглупила...каюсь», — заключила девушка.

Она также уверила, что является патриотом и полна любви к своей стране. Она глубоко извинилась перед всеми, кого могло обидеть ее видео и заявила, что впредь будет тщательнее следить за своими публикациями в соцсетях.

Недавно стало известно, что на девушку было заведено уголовное дело за осквернение монумента.