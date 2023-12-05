Подозреваемый в убийстве своего годовалого сына в Туле отец задержан полицейскими

Как передает телеканал РЕН со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Тульской области, мужчина был задержан правоохранителями в поле на расстоянии около двух километров от места убийства ребенка.

Ранее стало известно, что в понедельник, 4 декабря, в Туле было найдено тело младенца без признаков жизни и с ножевым ранением . В расправе над годовалым мальчиком подозревался его родитель. Мужчина таинственным образом пропал сразу после произошедшего.

«В ближайшее время подозреваемый будет передан в следственные органы для проведения с ним работы по установлению обстоятельств совершенного им преступного деяния», – уточнили в ведомстве.

Других подробностей задержания и допроса подозреваемого пока не приводится.