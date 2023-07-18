«Подозрительная лапша»: бойцов ЧВК «Вагнер» расстреляли якобы за отказ участвовать в мятеже

В Воронежской области 6 июля обнаружили тела двух мужчин в военной форме с огнестрельными ранениями. Как выяснилось позже, они были бойцами ЧВК «Вагнер», расстрелянными за отказ учувствовать в июньском мятеже, сообщает Baza.

Тела обнаружили в Хохольском районе области рядом с селом Оськино. При себе у погибших не было ни денег, ни документов, зато неподалеку следователи нашли УАЗ-452 с оружием внутри.

Правоохранители смогли выйти на подозреваемого, которым оказался 25-летний уроженец Киргизии Ярослав Шеховцов. Мужчина сам сознался, что убил бойцов за отказ учувствовать в мятеже.

«Не складывается как-то. Убили за отказ и просто так бросили машину, полную боеприпасов?»; «Прикольно, а как его нашли? Вроде, в поле нет камер, и, думаю, он не дурак, чтобы отпечатки оставить и потом брать на себя двойное убийство. Если только телефон не прослушали»; «Очень-очень подозрительная лапша», — засомневались россияне в Сети.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует.