Путин сообщил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует

Вопрос легализации частных военных компаний в Российской Федерации довольно непростой и их статус должен решаться правительством и Госдумой, заявил президент Владимир Путин.

Пока что, как отметил глава государства, юридически такие военные компании, среди которых и печально известная ЧВК «Вагнер», не существуют в РФ.

«Группа [«Вагнер»] есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», - цитирует президента ТАСС.

Сохранится ли ЧВК «Вагнер» как боевая единица, президент не уточнил. Путин напомнил, что в российском законодательстве нет какого-либо упоминания о частных военных организациях, а значит, и «такого юрлица нет».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что завершает прием вооружения и техники от частной военной кампании «Вагнер».