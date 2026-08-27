Подозрительный человек у двери: в Совфеде раскрыли новую аферу с вредоносными файлами

Схема злоумышленников строится на психологическом манипулировании и бытовой тревоге:

Легенда: Незнакомый контакт пишет в мессенджере или СМС, представляясь соседом по подъезду или дому. Он уточняет, дома ли жертва, и сообщает, что около ее двери ходит подозрительный человек.

Файл-ловушка: Следом отправляется файл с названием «видео с камеры» или «запись от соседей» (часто в формате ) либо ссылка на его скачивание.