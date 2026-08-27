Подозрительный человек у двери: в Совфеде раскрыли новую аферу с вредоносными файлами
Сенатор Шейкин предупредил о вирусах под видом СМС от «соседей по подъезду»
Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предупредил о распространении новой опасной схемы кибермошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения под видом соседей, сообщая о «подозрительном незнакомце» у двери квартиры, и присылают вредоносный файл с якобы записью с камеры, пишет ТАСС.
Механика обмана и угроза вредоносных APK-файлов
Схема злоумышленников строится на психологическом манипулировании и бытовой тревоге:
- Легенда: Незнакомый контакт пишет в мессенджере или СМС, представляясь соседом по подъезду или дому. Он уточняет, дома ли жертва, и сообщает, что около ее двери ходит подозрительный человек.
- Файл-ловушка: Следом отправляется файл с названием «видео с камеры» или «запись от соседей» (часто в формате ) либо ссылка на его скачивание.
- Последствия: При запуске -файла на устройство устанавливается вредоносное ПО. Оно запрашивает доступ к СМС, уведомлениям, галерее и личным данным. Это позволяет злоумышленникам перехватывать коды подтверждения, взламывать банковские приложения и захватывать аккаунты в мессенджерах для дальнейшей рассылки спама по контактам жертвы.
Как обезопасить себя и близких
Сенатор Артем Шейкин советует соблюдать следующие правила безопасности:
- Никогда не скачивать и не открывать исполняемые файлы (особенно ), полученные от незнакомцев.
- Перепроверять информацию: Посмотреть в дверной глазок, написать в официальный домовой чат или позвонить реальным соседям / в управляющую компанию.
- Не поддаваться спешке: Если собеседник настойчиво спрашивает, дома ли вы, и торопит открыть файл — это явный признак обмана.
- Реагировать грамотно: При реальной угрозе вызывать полицию самостоятельно по официальным номерам, а не использовать контакты из сомнительной переписки.