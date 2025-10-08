Подозрительный мужчина хитро пробрался в одну из школ к детям

На экстренный вызов по сигналу тревоги прибыл экипаж ведомства, который задержал 40-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, злоумышленник проник на охраняемую территорию образовательного учреждения вслед за одним из родителей, после чего начал активно нарушать общественный порядок и мешать проведению занятий.

Сотрудник службы безопасности учебного заведения попытался самостоятельно вывести нарушителя, однако его действия не увенчались успехом, что потребовало вмешательства профессиональной наряда Росгвардии. Прибывшие сотрудники в короткие сроки нейтрализовали угрозу и задержали мужчину. В настоящее время задержанный передан сотрудникам органов внутренних дел для проведения дальнейших процессуальных действий.

