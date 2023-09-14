Подписчик Собчак спутал Богомолова с Виторганом на фото

Стало известно, что 13 сентября Собчак, вместе со своим нынешним мужем, отметила годовщину свадьбы. Радостная новость не могла остаться без снимков на память, которые появились в социальных сетях журналистки. Однако, кто-то посчитал забавными опубликованные трогательные фотографии.

Так один из комментаторов написал «Виторган так похудел – красавчик». Возможно, подписчик просто запутался в мужьях знаменитости, а может и решил подобным образом подшутить. В любом случае, фанаты посмеялись над этим.

К слову, с Виторганом Собчак развелась еще в 2019 из-за расхождений взглядов на жизнь. Сейчас же, в браке с Богомоловым, таких проблем не наблюдается.